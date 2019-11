’Vervang verstuivers dieselmotor’

De verstuivers spuiten de diesel in de cilinderkopvan de motor. De verstuiving wordt steeds grover, waardoor de verbranding steeds slechter verloopt. Het was mijn gewoonte om na enkele jaren de verstuivers van een scheepsdiesel te vernieuwen. Het is dus niet de oude dieselauto, waaraan iets mankeert. De vervuiling (fijnstof, slechte verbranding, verlies aan pk's) is uitsluitend te wijten aan minder of meer versleten verstuivers.

Om deze vervuiling tegen te gaan, zou er een verplichting moeten zijn om verstuivers na bijvoorbeeld 40.000 km te vervangen door nieuwe.

Don Elsman, Heerewaarden