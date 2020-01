We herdenken dat velen zwegen en toekeken

Vandaag vijfenzeventig jaar geleden bevrijdde het Rode Leger het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Duitse vernietigingskampen vormen een illustratie van het absolute kwaad. Daar werden Joden omgebracht en niet vanwege hun militaire dreiging of hun economische vijandigheid en evenmin vanwege hun anti-Duitse houding. Zij moesten dood volgens de ideologie van het kwaad, namelijk het antisemitisme dat zich in Europa langzamerhand door de eeuwen heen had genesteld: de diabolisering van Joden begon al in de antieke tijd en ging moeiteloos door in het christendom en later zelfs in de islam. Het nationaalsocialisme operationaliseerde het idee dat Joden de eeuwige en gevaarlijkste vijand zijn.