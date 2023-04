Brief 1 ’Van kwaad tot erger bij voetbal’

De grootste oorzaak zijn de spelers zelf. Ze vergeten dat ze een voorbeeldfunctie hebben om er een eerlijke sport en mooie show van te maken. Het enige wat ze doen is provoceren, matennaaien, vals spelen (schwalbes) en de scheidsrechter belagen. Het publiek neemt dat over met geweldsuitingen; de meeste relschoppers geven niets om voetbal. De spelers naaien de boel soms op met agressieve bewegingen naar het publiek. Juichen buiten de lijnen moet verbioden worden. En er moet ook een verbod komen op drank in het stadion. Verder moet het belagen van de scheidsrechter bestraft worden en let eens eens op de zuivere speeltijd. De clubs weten wel wie de raddraaiers zijn, maar durven mijns inziens niet in te grijpen.

Aart Bijvoet, Volendam

