’Skiërs extra verzekeren’

Na twee jaar in de coronacrisis te hebben gezeten zijn de reisregels dermate versoepeld dat er een run naar de ski-landen is ontstaan. Overmoedig naar beneden suizen, want na twee jaar dat niet hebben kunnen doen gaan de Nederlanders los. Op zich is dat prima natuurlijk want eenieder moet doen wat hij of zij zelf wil, maar door deze overmoedigheid bestaat er ook een grote kans dat gipsvluchten af en aan zullen moeten vliegen om skiërs naar huis te brengen. De kosten die dat met zich meebrengt, en daarbij dus ook de nazorgkosten moeten niet uit de reguliere zorgverzekering komen maar met een extra verzekering. Hopelijk is dat goed geregeld.

Mevr. Brugman,

Lelystad