De Kwestie: coronabewijs ’Zoeken hoe je die pas proportioneel inzet ’

— „Wat niemand kan ontkennen, is dat we vrijheidsrechten mogen of zelfs moeten inperken als keuzes van sommigen schadelijk zijn voor anderen”, meent Marcel Verweij, hoogleraar filosofie aan de Wageningen Universiteit.

Door Marcel Verweij Kopieer naar clipboard

Marcel Verweij Ⓒ Rene Bouwman

Voor een bezoek aan een restaurant, sportwedstrijd of museum wil het kabinet een vaccinatie- of testbewijs straks wettelijk verplicht stellen. Volgens Marcel Verweij is dat een goed idee: ongevaccineerden kunnen veel makkelijker bijdragen aan verspreiding van het virus en aan overbelasting van de gezondheidszorg.