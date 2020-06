’VI-rel alleen voor de kijkcijfers’

Blijkt ook wel want de kijkcijfers schoten afgelopen maandag omhoog; 1.7 miljoen mensen bekeken de spannende aflevering waar Derksen werd geroosterd.

Missie geslaagd! Het ’roosteren’ van Gijp bleef achterweg, ondanks dat hijzelf maar al te graag sprak van een ’Joegoslavië tribunaal.’ Allemaal voor de bühne natuurlijk om de kijkcijfers weer op te krikken.

Was het een paar jaar geleden Johan Derksen die smalend schreef over de antidepressiva slikkende Gijp, nu hebben ze zogenaamd weer ruzie en is Genee de gebeten hond.

De lachende derde is John de Mol en ik voorspel dat Voetbal Inside komend seizoen weer gouden tijden gaat beleven, met natuurlijk af en toe een rel. Heerlijke TV.

Johan de Korte, Den Haag