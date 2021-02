’PvdA moet leren van Deense zusterpartij’

TV

Bram Krikke wil laten zien dat politiek niet saai is

Voor Bram Krikke komt er met zijn Videoland-show over de Tweede Kamerverkiezingen een lang gekoesterde wens uit. De presentator is altijd al geïnteresseerd geweest in de politiek en wil graag een andere kant ervan laten zien dan mensen wellicht gewend zijn. „Dat ze denken: ’de politiek is helemaal n...