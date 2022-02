’Windmolens zijn moordmachines’

„Als het fout gaat, gaat het ook goed fout. In al die landen zetten ze niet voor niets de centrales bij de grens”, reageert Janvan75. Hiermee doelt hij op de ernstige ongevallen in Tsjernobyl en Fukushima. Ook wijst hij op de miljoenen m3 radioactief afval dat jaarlijks in de zee wordt gedumpt.

Toch vinden de meesten dat deze beweringen niet kloppen: „Tsjernobyl was slecht onderhoud en Japan kan je niet meetellen; dat was door een aardbeving” reageert Michelligtvoet. Ook Janvan75 vindt het kortzichtig: „Staar jezelf niet blind op twee ongelukken.”

De hoeveelheid radioactief afval valt mee, voegt Ruud_h_schaefer toe. Hij haalt de kerncentrale in Borssele aan als voorbeeld, dat volgens hem maar 1,5 kuub per jaar hoogactief afval produceert. „De fopspeen waar u vol op zuigt, is een fabel die de groene wolkenfietsers de wereld in hebben geholpen.”

’Moordmachines’

De meeste deelnemers herkennen kernenergie als goede oplossing. „Kernenergie kan de tijd overbruggen om over te gaan naar kernfusie”, zegt De Jong. „Het afvalprobleem van kernenergie is minder dan het plastic afval dat echt overal zit, ook in ons lichaam’’, voegt hij toe.

„Zet gewoon tien kleinere neer in plaats van drie grote; gaat sneller en de risico’s zijn veel kleiner”, reageert Kue_b. Hij vindt dat Nederland moet stoppen ’met de biomassawaanzin en de windmolens’. „Deze zijn een grof schandaal en een zware belasting voor mens, dier en natuur.”

De meesten zijn het daarmee eens: Nederland gaat het niet redden met wind en zon. Ook zijn veel deelnemers niet bepaald fan van windmolens. „Deze moordmachines kosten tonnen aan fossiele brandstof om te bouwen en te plaatsen”, zegt Jacobus-roest. Ook maakt hij zich zorgen over de horizonvervuiling en de herrie: „Geef mij maar kernenergie. Dat is schoon en het probeem met kernafval is ook oplosbaar.”

Nederland is daarnaast ook te klein voor grote windmolens. „We kunnen het ook omdraaien: hoeveel windmolens en zonnepanelen heb je nodig om de toekomstige energiebehoefte, als alles elektrisch is, af te dekken? Is dat niet 10 maal het oppervlak van Nederland met de Noordzee erbij?”, aldus A3_lodewijkx.

Het is duidelijk: de meeste deelnemers vinden kernenergie een goede oplossing. Het kan een belangrijke rol spelen in de toekomst, en het zorgt ervoor dat Nederland een minder kwetsbare positie heeft: „Nederland moet zo snel mogelijk gaan bouwen, zodat we niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas”, aldus Veltman_w.