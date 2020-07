’Deal herstelfonds niet om te juichen’

De korting voor Nederland op de EU-afdracht stijgt van 1,57 naar 1,92 miljard. Een fors bedrag, maar staat natuurlijk in geen enkele verhouding met de 390 miljard subsidie die wij als rijk EU-land mede mogen gaan ophoesten voor de zuidelijke lidstaten.

In Frankrijk blijft men voorlopig met 62 jaar met pensioen gaan en de broodnodige hervormingen in Italië moeten we nog maar zien. Dit compromis is dus zeker niet goed, maar wel iets minder beroerd dan het eerste voorstel. Dat is het en niets meer dan dat.

Jan Pronk, Beverwijk