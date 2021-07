’Onderzoek uitstoot Tata Steel’

De resultaten van het eerste onderzoek zijn er al maar publicatie van het rapport is uitgesteld naar 9 september. De GGD-directeur van Kennemerland heeft begin juli er wel voor gezorgd dat de naam Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling, helemaal uit het rapport geschrapt is.

Huisartsen in die omgeving concluderen dat de kans op onder meer kanker en andere chronische klachten in die regio veel groter is dan in de rest van ons land. De klimaatgoeroes blijven de burger maar uitknijpen en sancties opleggen terwijl daar de grootste bron van luchtvervuiling in die omgeving is. Waar is toch die beloofde transparantie? Een kind kan zien dat de uitstoot enorm is en dat dit geen neutrale rook is.

Mevr. Brugman, Lelystad