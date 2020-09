’Asielzoekers meteen aan de slag’

Links Nederland begrijpt dit niet, maar deze groep is over het algemeen ook erg naïef. Het blijft natuurlijk mensonterend om te zien, hoe gezinnen met kleine kinderen daar radeloos over het volledig afgebrande vluchtelingenkamp ronddolen. Waarom zouden we niet onze grenzen open zetten voor deze mensen en ze een inspanningsverplichting geven. Ze moeten gemotiveerd worden om binnen een bepaalde periode zelfvoorzienend te zijn.

Bijvoorbeeld binnen twee of drie jaar geen werk en huisvesting, dan terug naar het land van herkomst. Als dat lukt, mogen ze na bijvoorbeeld vijf jaar zonder uitkering en zonder strafblad de Nederlands nationaliteit aanvragen.

Niet meer eindeloos in azc's opsluiten en onbeperkt gratis procederen, maar aan de slag. Geen voorrang bij woningtoewijzing, maar net als Nederlanders gewoon op de wachtlijst. En als de EU het er niet mee eens is, dan maar een Nexit. Nederlanders hebben het toch gehad met deze instelling.

Rob de Jonge, Westervoort