’Goed dat Rutte ruimte maakt voor iemand anders’

Een aantal briefschrijvers spreekt waardering uit voor Mark Rutte; voor anderen is het een zegen dat hij is opgestapt. Wat mij echter stoort is dat er daarbij telkens twee dingen door elkaar worden gehaald, namelijk aan de ene kant zijn politieke behendigheid en aan de andere kant de bijdrage die hij heeft geleverd aan het welzijn en welvaart van de Nederlandse burgers.

Het is absoluut waar dat Mark Rutte een politiek kunstenaar is gebleken. Zijn vaardigheden, kennis en kunde op dat gebied zijn ongeëvenaard. Respect daarvoor, maar daar kunnen wij burgers geen brood van eten. De balans dient door te slaan in teleurstelling, omdat de problemen in dit land (deels zelfs door hem veroorzaakt) niet zijn opgelost en in sommige gevallen zelfs verergerd zijn.

Een opsomming hier van al die voorbeelden (ouderenzorg, Groningen, rondpompen van belastinggeld, asiel, inflatie, overheidsbemoeienis etc.) lijkt me niet nodig.

Goed dat hij is opgestapt en ruimte maakt.

J.S. Baars, Bleiswijk