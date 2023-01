Brief 2: ’Marktwerking in de zorg werkt niet’

Alles waarvoor gevochten is kavelt af. Te duur, kost teveel, is het wel nodig, één super incontinentiebroek per dag, anders is het te duur. Budgetteren is het toverwoord, iets dat alles kapot maakt. Hoe in de vredesnaam haal je het in je hoofd om te denken dat zorg winstgevend kan zijn. Want dat is de bedoeling van marktwerking. Dat kan niet, in de zorg is geen geld te verdienen, dan alleen door de leveranciers. De werkers in de zorg, doen het nog steeds voor een habbekrats, op een enkele manager na, maar die staan dan ook niet aan het bed. Zorgelijk.

H.H. Marsman. Waddinxveen

