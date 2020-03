’Pap, word ik ook ziek van het Orona-virus?’

Amsterdam - Binnen zitten maakt me gek. En niet alleen mij. Na een paar uur hangt mijn jongste in de gordijnen. Het hele gezin reageert kribbig op elkaar. We kunnen met zijn allen geen Netflix meer zien. Twitter kan ik al helemaal niet aan. Te veel bezorgers van de Jobsbode. Ik kijk uit het raam. De lente gedraagt zich als een sluwe verleidster met haar strakblauwe lucht, haar kwetterende vogeltjes en bloesem. Ik hou het niet meer. Ik móet gewoon naar buiten.