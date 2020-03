Uitslag stelling: ’Dit houd je niet lang vol’

Veel deelnemers lijken hun ‘quarantaine-ritme’ wel te hebben gevonden: „Iedere dag eerst een uurtje huishouden, dan aan de hobby, de tuin, Netflix en ’s avonds eindelijk eens Monopoly spelen”, vertelt iemand enthousiast. Menig respondent blijkt het intensief samenzijn inderdaad te waarderen: „Samen spelletjes spelen, drie keer per dag seks (als de kinderen even buiten zijn) en uitgebreid koken. Mijn enige zorg is m’n bankrekening.” De meeste deelnemers vinden de zogenoemde ‘intelligente lockdown’ wel prettig omdat ze nog relatief vaak naar buiten kunnen: „Zolang ik de nodige beweging in de buitenlucht krijg, vind ik het prima.” Volgens velen (85%) is een stapje terug doen, best gunstig: „Goed dat er op de resetknop gedrukt wordt. Terug naar af en weer met andere ogen opstarten.” En „We werden geleefd, nu is er even rust.”

Toch verloopt de thuisquarantaine niet bij iedereen even soepel en levert de situatie met name bij de grotere gezinnen al de nodige spanningen op: „Vier pubers in een klein huisje is niet bevorderlijk voor thuiswerken en voor de onderlinge sfeer”, reageert iemand. „Even was het wel leuk, maar de verveling slaat toe. De behoefte om vaker een ommetje en een praatje te maken met anderen wordt sterker, uit de sleur van partner en kind”, aldus een ander. Deelnemers voorspellen na de crisis dan ook een grotere piek in het aantal echtscheidingen (67%) dan in het aantal geboortes (44%). „Logisch, want gezinnen en partners zijn het niet gewend om zoveel tijd met elkaar door te brengen.” Men leeft normaal gesproken (te) veel langs elkaar heen, stelt driekwart. „Hopelijk leren mensen weer hoe het zou moeten zijn met een partner en kinderen. In plaats van kinderen altijd maar naar de crèches te brengen en vooral veel geld te willen verdienen.”

Terwijl sommige gezinnen worstelen met het samenleven snakt deze alleenstaande juist naar gezelschap: „Dit is vast wel te doen als je met meerdere personen bent, maar ik zit 24 uur per dag tegen vier muren aan te kijken. Als dit te lang gaat duren, kom ik echt met mezelf in de knoei.” Sommigen voorspellen rebellie: „De behoefte om sociale contacten te hebben wordt steeds groter en mensen zullen uiteindelijk weigeren nog langer in quarantaine te blijven. Dit houd je niet eeuwig vol”. En al dat geklus zijn we op een gegeven moment ook wel zat, denkt iemand: „Na enkele weken heeft het doen van extra klusjes in huis meer iets van een soort taakstraf.”

Bijna driekwart denkt dan ook dat als deze situatie te lang duurt er meer mensen last zullen krijgen van psychische klachten. „Omdat er angstgevoelens ontstaan en mensen zich afvragen of we hier ooit uit gaan komen. Je gaat toch piekeren, juist omdat je zoveel tijd hebt”, weet iemand. Deelnemers werkzaam in de vitale beroepsgroepen vinden het gezeur over thuiszitten echter ongepast: „Geen quarantaine voor mij, maar talloze overuren en amper thuis. Dat mensen klagen over thuiszitten is behoorlijk irritant. Iedereen heeft zijn huis opgeruimd en opgeknapt en een bovendien een propvolle koelkast.”