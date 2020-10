Het was eenvoudig om van goed geïnformeerde bronnen invulling te krijgen over de jongste ruzie tussen Kamervoorzitter Khadija Arib en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). De Telegraaf kreeg vorige week lucht van een brief die de bewindsman had gestuurd aan leden van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.