’Meer handhaving nodig’

Er is véél te weinig handhaving in de openbare ruimte. BOA’s hebben te weinig bevoegdheden én er zijn ook veel te weinig, terwijl de Politie zich vrijwel geheel heeft teruggetrokken op het gebied van “boeven vangen”. Daartussen is een enorm vacuüm. Vlijtig worden nog wel parkeerbonnen uitgedeeld, als niet betaald is aan de parkeermeter ( = inkomen gemeentelijk werkgever; andere parkeerbonnen = ’s Rijkskas), maar wie in een woonbuurt op straathoeken gaat staan en naar de toevallige persoonlijke mening van de even zo toevallig langskomende BOA voldoende ruimte over laat voor overig verkeer, krijgt geen bon. Dat de 5-meter-afstand-regel ingevoerd is om bijv. brandweerauto’s die (breed en loodzwaar met iets verhoogde snelheid) komen aanrijden, er vlot door moeten kunnen zonder heen en weer te hoeven steken, begrijpt hij niet. Dat de op-/afritjes op de hoeken voor mensen met een rollator of rolstoel geblokkeerd worden, deert hem niet. Denkt een collega er stomtoevallig wél ánders over, krijgen we rechtsongelijkheid. Alleen al daarom mag er niet met toepassing van de regels gemarchandeerd worden. Bovendien: aso-autorijders zullen hun grenzen ook steeds verder gaan verleggen: ’Er gebeurt immers tóch niets’.

R. Polanus, advocaat i.r.

Hoofddorp