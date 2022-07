Uitslag stelling: ’Gunstig voor de rekening’

Een reactie: „Het was natuurlijk niet normaal dat spaarders een negatieve rente moesten betalen. Dat was gewoon diefstal van de burgers.” Een andere respondent: „Die lage rente was niet normaal. Deze verhoging is een stapje in de goede richting.”

De meeste stemmers geloven echter niet dat het gaat lukken de inflatie te verminderen door deze ingreep. Daarbij denken de meeste respondenten dat renteverhoging problemen gaat opleveren voor de eurozone. Een deelnemer: „De hogere rente brengt de zuidelijke landen dichter bij de afgrond. Het noorden moet straks weer hoe dan ook de portemonnee trekken om het zuiden te steunen. De keuze is: of dokken of doorgaan met de ECB-valsemunterij. Het is een duivels dilemma.”

De ECB heeft ook besloten dat het mogelijk is om in te grijpen als de rente in een van de eurolanden te hard stijgt. Dat vinden de meeste deelnemers geen goed idee. „De ECB verandert steeds de eigen regels om aan de verplichtingen te blijven voldoen. Dat is op den duur niet houdbaar”, zo schrijft een respondent. Iemand anders: ,,We kunnen onze belasting net zo goed rechtstreeks overmaken naar de Italianen in plaats dat de ECB Italiaanse staatsobligaties opkoopt.”

Wel verwachten stemmers een gunstig effect van de rentestijging op hun spaarrekening. De meesten denken dat de rente op de spaarcenten gaat stijgen. Een deelnemer: „Eindelijk weer een beetje rendement op het geld waar ik hard voor heb gewerkt en waar ten onrechte belasting over wordt geheven.” Verder geloven respondenten dat de pensioenen erop vooruit zullen gaan. „Eindelijk gaat die stomme rekenrente eraf”, verzucht een gepensioneerde respondent. Verder zal volgens de meeste stemmers de verhoging van de hypotheekrente een gunstig effect hebben op de huizenmarkt. Met huizenbezitters die problemen gaan krijgen met de hoge rente heeft een respondent in ieder geval geen medelijden. „Dit had je van mijlenver kunnen zien aankomen. En zo niet, dan snap je helemaal niks van economie.” Een andere stemmer: „Als het goed is, heeft iedereen zijn rente voor dertig jaar vastgezet.”

Volgens meeste de respondenten is het einde van de torenhoge inflatie nog niet in zicht. Daarbij maken velen zich veel zorgen over de situatie in Italië, waar nieuwe verkiezingen komen en waar de rente nu al door het dak gaat. Een respondent: „Italië is niet te helpen. Dat is een bodemloze put.” Een stemmer gelooft ook niet dat nu de ECB Italië gaat helpen, het land zich gaat houden aan de begrotingsregels die horen bij deze ingrepen. „Zeker niet met nieuwe verkiezingen in zicht.”

De ECB heeft lange tijd de rente laag gehouden, niet alleen om de zuidelijke landen te ‘redden’, maar onder andere ook om de economie aan te jagen. Met een hogere rente zullen consumenten minder geld gaan uitgeven. Driekwart van de respondenten gelooft dan ook dat er een recessie aan zit te komen. Een respondent blijft desondanks toch optimistisch: ,,Dit gaat aan alle kanten pijn doen, we moeten gewoon even doorbijten met z’n allen.”