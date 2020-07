Wie vond nou eigenlijk wat in het Catshuis?

Ondanks de versoepeling van veel coronamaatregelen gaan in de Tweede Kamer veel zaken nog verre van normaal. Ja, er wordt weer meer gedebatteerd. In het hele gebouw is handgel voorhanden. Bodes rennen af en aan om de spreekgestoeltes en de interruptiemicrofoons te reinigen. En in het Kamerrestaurant zijn alle sneetjes brood apart verpakt in plastic. Je weet kennelijk maar nooit.