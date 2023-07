’Ov steeds meer verdienmodel’

Reizen in de spits, en zeker in de Randstad, onderscheidt zich wat betreft benodigde capaciteit en de daarmee gepaard gaande kosten. Met het privatiseren van de NS heeft de overheid kostenefficiëntie laten prevaleren boven het algemeen belang. Het huidige openbaar vervoer is al lang geen door de overheid gegarandeerde voorziening meer, maar een verdienmodel.

M. van Zeist, Apeldoorn