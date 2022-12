Premium Het beste van De Telegraaf

Slachtoffers zijn goed voor verdienmodel van woke politici

Door Assita Kanko Kopieer naar clipboard

Ik wou dat mensen die hier geboren zijn en nu zo trots zijn op Marokko ook even trots konden zijn op Nederland of België. Maar helaas stel ik vast dat bij teveel mensen het hart niet klopt voor het land van aankomst, het land dat ze verzorgt, voedt en kansen geeft. Waarom anders zoveel vernieling en haat omdat er gewoon gevoetbald is?