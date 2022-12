’Verhoog loon met vast bedrag’

Door de inflatie ontstaat er gemor over de verhogingen. Alle bewindslieden incl. DNB en FNV praten over verhogingen in percentages. Beseft niemand dan dat dit een steeds groter gat maakt in inkomensverschillen? 7% over 100.000 euro is wel even méér dan over 35.000 euro. Dit is een grof schandaal. Er zijn voorbeelden van verstandige ondernemers die vaste bedragen als verhoging geven. Dit moet standaard worden.

Bert de Jong, Leersum