’Techreuzen zijn te groot, verwijder die apps’

Frank56 zegt: „Als je dat wil, is er maar een ding belangrijk: dat de bevolking die daar gebruik van maakt massaal breekt met die gewoonte. Dus Facebook plat, gewoon massaal de app verwijderen en niet meer gebruiken. Hetzelfde geldt voor alle andere sociale media. En dan gewoon weer met elkaar telefoneren met de mobiel waarvoor hij bedoeld was. Heb je ook weer eens een normaal gesprek.”

Verslaafd

Dat is maar weinig kansrijk, denkt Rudolf65: „Daar zit nou net het probleem. De meeste mensen, vooral jongeren, zijn helemaal verslaafd aan Facebook, Twitter en dergelijke. Die zullen die platforms niet gaan verlaten.”

"WhatsApp begint al terug te krabbelen"

Ook ingrijpen door de overheid zal heel lastig zijn, denkt Berexstone: „Als de in de VS gevestigde grote techbedrijven, waaronder Facebook en Twitter (beide hebben een marktaandeel dat neerkomt op een monopolie) het aandurven om hun eigen president monddood te maken, moet de rechtse oppositie in Europa zich weinig illusies maken.” NEN denkt dat het wèl kan: „Heel eenvoudig. Als in landen zoals China bepaalde websites te blokkeren zijn, waarom kan dat niet in Nederland? Blaas Hyves nieuw leven in en laat het eigenaarschap puur Nederlands. En blokkeer Facebook, dan is ons probleem snel opgelost.”

Awkat Hopap merkt op dat in de Verenigde Staten de discussie over de cyberreuzen is opgelaaid: „Daarom zijn er al geluiden om onderdelen te gaan splitsen, zoals bijvoorbeeld Whatsapp. Dat zou weer losgekoppeld moeten worden van Facebook.”

"Nooit op klikken. Niet gebruiken. Dan stopt het vanzelf."

Integendeel, het moet vanuit de gebruikers komen, betoogt Duijn1963: „De macht is inderdaad te breken, maar daarvoor moet men wel samenwerken en allemaal naar een andere app overstappen of zelf iets verzinnen. Daar zit nu net de kneep. We zijn tegenwoordig allemaal enkelingen en daar maken de techreuzen gebruik van: verdeel en (be)heers.” Toch zijn er wel lichtpuntjes, ziet Nicobr: „WhatsApp begint al terug te krabbelen. Ze verliezen aan Signal een heleboel klanten en centjes. Ik zou zeggen: ’Mensen doe iets wat ze voelen, ga naar Signal’.”

Kartelvorming

Slechts een enkeling gelooft dat de techreuzen maar weinig echte macht hebben. Peter_denhertog: „Het is volslagen onzin om te denken dat deze bedrijven enige macht hebben. Het vrije woord zal het altijd winnen van welke vorm van censuur ook. Ook dit soort grote bedrijven is afhankelijk van inkomsten en als dit in rap tempo terug gaat lopen is het snel met hen gedaan.”

Overigens is vrijwel iedereen het erover eens dat de Grote Vijf (Google, Facebook, Apple, Microsoft en Amazon) inmiddels de Te Grote Vijf zijn geworden. Pieternell: „Dit is zo al een flinke kartelvorming en dat kunnen we missen als kiespijn. Dat is al dictatuur en daar willen we niet heen.” S_ito ziet dat ook: „De macht van deze cyberreuzen is uiterst gevaarlijk. Nu hebben ze Trump de mond gesnoerd, maar ze zouden hetzelfde kunnen doen met elke andere leider wiens gedrag hun niet bevalt.” TraRino: „Het is heel slecht dat een commercieel bedrijf de vrijheid van meningsuiting zogenaamd bewaakt.”

Dat moet dus worden veranderd en Charquin weet wel hoe: „Nooit op klikken. Niet gebruiken. Dan stopt het vanzelf.”