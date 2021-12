’Subsidie voor stoppen met stoken is waanzin’

Als burger kun je 2000 euro subsidie krijgen wanneer je stopt met je open haard of het rookkanaal laat dichtmetselen. Bewoners, die misschien nog nooit van een open haard hebben gehoord, gaan dus via de belasting daaraan meebetalen. Immers het is uitdelen van geld uit de belastingpot van deze gemeente. De waanzin regeert.

Ton van der Heijden,

Winterswijk