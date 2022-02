’Spanning op wereldtoneel zorgelijk’

Nu ruim 90 jaar later ontwikkelt zich een soortgelijk scenario in Rusland. Een verarmd en uitzichtloos bestaan voor de meeste Russen, een zelf verheerlijkte president, een eenzijdige demagogische informatievoorziening en een nieuwe gemeenschappelijk vijand, zijn voorboden voor een angstwekkend scenario. Net als toen, worden stap voor stap gebieden en landen bedreigd of geannexeerd. Agressiviteit wordt in alle toonaarden ontkend. Macron lijkt de Chamberlain van nu te gaan worden. De verdeeldheid door het eigenbelang van de buitenlanden maakt dat Poetin zijn gang kan gaan en zal gaan. Al met al een meer dan zorgelijke situatie, waarbij het lijkt dat wij de recente geschiedenis al weer vergeten zijn.

Obbe Meijer, Holten