’Sprinklerinstallatie verplicht in stal’

Afgelopen weekend was er wederom een stalbrand waarbij ruim 400 varkens om het leven zijn gekomen. Ditmaal in Aalten in Gelderland, weet F. Heeffer.

De brandweer schatte dat er zo'n 170 varkens en koeien gered konden worden. Een tweetal andere stallen waren uit voorzorg ontruimd. Het wordt de allerhoogste tijd dat de gemeenten, de provincies en de rijksoverheid ingrijpen. Bij elke nieuwbouw of de verbouw van veestallen dient er een sprinklerinstallatie te worden aangebracht met een flink waterreservoir. In geval van brand kan deze installatie alvast worden gebruikt in afwachting van de brandweer. Vaak zijn dat vrijwillige brandweerkorpsen die een langere aanlooptijd nodig hebben. Ook zouden verzekeraars deze eisen moeten stellen. F. Heeffer, Uden