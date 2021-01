Uitslag stelling: ’Zo snel mogelijk stemmen’

Velen staan al te popelen om hun stem uit te brengen. „Niet uitstellen. Hoe eerder een nieuw kabinet hoe beter!”, luidt een reactie. „Juist nu door het opstappen van het kabinet is het van belang om snel verkiezingen te houden en de burger een stem te geven.” De politieke argumenten wegen zwaar voor veel deelnemers: „De verkiezingen moeten doorgaan nu alle blunders van dit kabinet nog vers in het geheugen zitten.”

Meer dan de helft verwacht niet dat veel mensen zullen afhaken door corona. Daar is ook geen reden voor, vindt deze groep: „We staan toch ook in de rij bij de supermarkt. Dus als mensen zich aan de regels houden kunnen de verkiezingen makkelijk doorgaan.” Er worden genoeg maatregelen genomen om de verkiezingen coronaproof te laten verlopen, vindt men. Sommige stembureaus zijn langer open om drukte te spreiden, er komen looproutes, spatschermen en stempotloden worden toegestuurd. Volgens sommigen kan dit beter: „Geen stembureaus in scholen, wijkgebouwen en kerken, maar in sporthallen. Deze staan toch leeg, voldoende ruimte om coronaproof te stemmen.”

Toch denkt 36 procent dat veel stemmers ondanks alle voorzorgsmaatregelen zullen afhaken uit angst voor besmetting. Van de stellingdeelnemers zegt 14 procent zelf om deze reden niet naar de stembus te gaan. „Ook zullen velen waarschijnlijk niet eens kunnen komen, denk aan degenen die ziek zijn of in quarantaine zitten”, voorspelt een respondent.

Juist om potentiële ‘afhakers’ toch aan het stemmen te krijgen zou digitaal stemmen nu ingevoerd moeten worden, vindt ruim de helft. „Maak stemmen via DigiD mogelijk. Dit zal het opkomstpercentage verhogen”, denkt iemand. Dit is ook nog eens goedkoper, wordt er gezegd: „scheelt kosten voor het ’coronaproof’ maken van alle stemhokjes en het opsturen van potloden.”

Anderen hebben minder vertrouwen in digitaal. Ook is dit voor ouderen weer minder geschikt, wordt er gezegd. En: „Er zijn nu al voldoende mogelijkheden voor mensen met angst om hun stem uit te brengen”, stelt iemand. Zo mogen 70-plussers per post stemmen en wordt het aantal volmachtstemmen per persoon verhoogd van twee naar drie.

Ondanks deze aanpassingen vindt een derde van de stemmers dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld. Alleen al omdat ieder ’evenement ’ in coronatijd ongepast is: „Het leven staat al een jaar stil door corona. Om dan verkiezingen te houden en mensen op de been te brengen, doet alle aanpak van de afgelopen maanden teniet. Uitstellen tot de zomer zou gepaster zijn.” Deze mening delen veel voorstanders van uitstel: „Er mag geen enkel evenement worden georganiseerd, 1 persoon mag op bezoek komen en dan wel verkiezingen? Waanzin!” Ook kan ons land dit er nu echt even niet bij hebben, vindt men veelal. „De prioriteit moet nu zijn om corona onder controle te krijgen. Partijbelangen mogen dit niet hinderen”. En: „We hebben wel andere zaken aan ons hoofd. Laten we eerst eens een normaal Nederland worden. Er is rust nodig.”