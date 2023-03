’Velen onderverzekerd’

Dubbel glas, isolatie, zonnepanelen, nieuwe keuken, badkamer enz. Daarom is de WOZ van de woning vele malen hoger. Wat er vergeten wordt is om de verzekering van het huis te verhogen naar de WOZ-waarde. Daarom zijn er vele nu onderverzekerd. Als er iets gebeurt zoals brand, gaat de verzekering de maximaal verzekerde bedrag uitbetalen. Daarom is het belangrijk om ieder jaar de waarde van je huis volgens de WOZ door te geven aan je verzekeringsmaatschappij.

A.de Vos