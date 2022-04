’Dienstplicht is een goede zaak’

Toch is dit probleem praktisch heel simpel in te regelen, door de functies bij defensie zo in te richten dat moeilijk hoogwaardige technologie door beroeps worden ingevuld en de snel te leren functies door dienstplichtigen en die zijn ruim voldoende aanwezig is mijn ervaring. We zullen nu wel wat moeten met elkaar door de veranderde situatie met Rusland; waar een wil is, is een weg.

Sowieso een dienstplicht voor al onze jongens en meiden is een goede zaak. Men leert behalve discipline ook een verbinding met verschillende culturen, belangrijke waarden en normen die gelden in de hedendaagse maatschappij. Dus goed afgestemde lessen Defensie- / burgerschap zouden ook een zinvolle en welkome aanvulling zijn.

J. Mulder (Smilde)