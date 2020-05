’Omgangsvormen in marine moeten anders’

Zo’n twee jaar geleden is er naar aanleiding van deze misstanden op aangeven van de minister een onderzoek gedaan door de commissie Giebels. Uit dit rapport kwam onder andere naar voren dat er een beter normbesef moet komen en een gedragscode.

Maar als er in de sfeer, cultuur en omgangsvormen binnen onze marine niets verandert blijven de problemen gewoon hetzelfde. Dat is blijkbaar de achilleshiel in deze sterk hiërarchische organisatie.

Jan Pronk, Beverwijk.