Hoe gaan we de jeugd straks compenseren voor hún coronaleed?

Het was Blue Monday in een al in mineur verkerend land. Er zijn namelijk best wat dingen om ’blue’ over te zijn momenteel. De avondklok staat op ons te wachten. Opnieuw een extreem ingrijpende maatregel die de economische en psychische schade zal laten toenemen. Noodzakelijk helaas, want de zorg redt het niet anders. Maar onder jongeren begint de ellende vormen aan te nemen die simpelweg niet langer houdbaar zijn.