Het stond bij ons in de voortuin, maar in de winter niet. Nadat ik het na de winter weer had buitengezet, kwamen er plots gaten in. Ik heb toen een mailtje gestuurd naar de tuinafdeling en ’s middags al kreeg ik een antwoord. Ik kreeg een nieuw bankje. Na ruim jaar later had ik hetzelfde probleem. Opnieuw gemeld bij De Wit en nu kreeg ik een cadeaubon. Wat een goede service!

Fam. Verkerk