Brief 3 ’Een zaak van eer en plicht’

Kroon vergeet blijkbaar dat hij trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht heeft gezworen. Die eed maakt niet alleen het dienen zelf, maar ook het bijbehorende voorbeeldgedrag tot een zaak van eer en plicht.

Vanuit die gedachte bepaalt het wetboek van strafrecht dat iemand het recht kan worden ontzegd om te dienen bij de gewapende macht in geval van veroordeling wegens bepaalde delicten.

En een van de ontslaggronden voor een militair is ’wangedrag in of buiten de dienst dat niet in overeenstemming is met het aanzien van het ambt'. Het is maar de vraag of dat tijdens zijn hoger beroep weerlegd kan worden.

Henk Versteeg,

Nunspeet.

