’SBS slordig met mensen’

Volgens John de Mol is hun houdbaarheidsdatum voorbij. Ik vind dit onbeschoft en beledigend. Terwijl Patty Brard, die weg moest omdat ze niet fris en fruitig meer was, nu weer wordt binnengehaald met een 4-jarig contract. En deze dame is al ruim over de zestig, Hoe valt dit te rijmen? Kortom SBS, zo ga je niet met mensen om. Ook Piet Paulusma moest weg, hij had graag de 25 jaar vol willen maken.

Warner Belger, Bilthoven