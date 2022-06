’Terug naar landelijk examen’

Leraren die eigen leerlingen bevoordelen en dan worden teruggeroepen bij steekproeven door objectieve leraren/correctors. Vroeger was niet alles beter, maar wel het afnemen van de schoolexamens. Gewoon de school afmaken en dan een landelijk examen doen waar eigen leraren niet aan te pas komen. Wat is daar mis mee? Het huidige systeem waarin nota bene eerst een schooltentamen/-toets plaatsvindt dat door de eigen school wordt beoordeeld en daarna een examen lokt fraude uit. Terug naar de ouderwetse landelijke examens is de enige juiste oplossing.

Ben v.d. Hoff, Voorschoten