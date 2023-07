Rob Jetten kan met oplossing voor Eurostar laten zien wat hij waard is

Heeft u de datum van 22 november al in uw agenda gezet? Bijna vijf maanden na de val van dit kabinet mogen we dan weer naar de stembus, om te kiezen voor weer een nieuw kabinet. Vijf maanden. Je vraagt je af waarom het niet sneller kan, want het is namelijk niet zo dat we als samenleving de luxe hebben om het even vijf maanden rustig aan te doen met een demissionair kabinet dat geen grote beslissingen gaat nemen. Maar nee, het kan niet sneller want we moeten rekening houden met het bijna tien weken zomer- en herfstreces van onze Kamerleden én er moet natuurlijk campagne worden gevoerd door nieuwe lijsttrekkers met nieuwe nietszeggende slogans en nieuwe loze beloftes.