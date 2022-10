Premium Het beste van De Telegraaf

Pracht en praal op cruiseferry doen draagvlak voor asielopvang geen goed

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Ⓒ DE TELEGRAAF

’Het is geen cruiseschip! Het is een ferry!’ Tijdens de rondleiding voor journalisten op ’asielschip’ Silja Europa beklemtoonde de locatiemanager van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat de noodopvang in Velsen heus geen toonbeeld van weelde is. De cruiseferry, een veer met de luxe van een cruiseschip, biedt gedurende zes maanden vooral bed, bad en brood voor duizend asielzoekers, zo was de boodschap. Ja, er is een huisarts aan boord en de kinderen kunnen naar school in Heemskerk. Er is een 100 man sterke bemanning om de machines te bedienen, het linnengoed te wassen en driemaal daags een maaltijd te verzorgen in het buffetrestaurant. Er is wifi, maar niet in de hutten. Het zwembad, de bar, de winkelstraat zijn gesloten.