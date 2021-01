’Meer respect voor ’coronaminister’’

Heb met kromme tenen waargenomen hoe de oppositie tekeer gaat tegen het coronabeleid en met name tegen Rutte en de Jonge, schrijft Cees Tolsma.

Beseffen deze mensen niet dat zij een monsterklus proberen te klaren. Zij moeten zich diep schamen! Ga er maar aan staan in deze omstandigheden, alleen de logistiek en administratie is al een hele klus.

De kern van alle problemen zit alleen maar in het gedrag van de mensen, dat moet iedereen beseffen, ook degenen die tegen de maatregelen of tegen het vaccin zijn willen toch niet in het ziekenhuis belanden.

Hulde en respect aan alle mensen die deze klus willen klaren en aan de ministers die gelukkig hun rug recht houden. Laten we goed beseffen dat we met een wereldpandemie te maken hebben die niet zomaar over is, ook niet na het vaccineren.

Cees Tolsma

Amstelven

