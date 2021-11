Brief 2: ’Fout arbiter kan club miljoenen kosten’

Wat ik nog steeds niet begrijp is dat er in dat enorme miljoenenspel van voetbal, zich situaties kunnen blijven voortdoen als deze week met een scheidsrechter die, voor- en tegenstanders zijn het daar volledig over eens, twee heel dubieuze beslissingen neemt, met verstrekkende gevolgen.

Het gaat hier om belangen van tientallen miljoenen en dat wordt dan afgedaan als spijtig of zo. Sinds wanneer is amateuristisch met vol professioneel optreden te combineren? En dan die VAR... Worden die overduidelijke beelden dan niet teruggekeken en eventueel foutieve beslissingen gecorrigeerd? En tekenen beide clubs dan geen bezwaar aan?

Een scheidsrechter beslist door dit soort fouten over clubmiljoenen. ’Dank je scheids, we zijn in één avond 20 miljoen armer geworden. Fijn dat u er was. Wilt u nog een biertje?’

Hans van der Lieuw

