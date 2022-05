In het rijk der fabeltjes is kletskoek propaganda

Premium Stan Huygens Journaal

’Eén familie bepaalde aanzien Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout’

De familie Borski was in de 19de-eeuw een van de rijkste families van Amsterdam, die overal een vinger in de pap had. In de duinen bewoonden de familieleden een lange rij aaneengesloten landgoederen. „Zij bepaalden het aanzien van het huidige Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout”, volgens publicist J...