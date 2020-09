In Nederland is het diepe crisis. Maar de activistische achterban van de FNV denkt blijkbaar dat er niet zoveel aan de hand is. Het vakbondsbestuur wilde voor komend cao-jaar een looneis stellen van 3 procent. Maar het FNV Ledenparlement ging erop en erover en verhoogde de eis naar 5 procent. Onvoorstelbaar.