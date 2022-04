’Frenkie verdient betere trainer’

Frenkie speelde volgens de Spaanse journalisten ‘een zeer slechte wedstrijd’. Het oordeel was hard, maar niemand die oog had voor de oorzaak. De oorzaak was Xavi, zijn trainer. Frenkie is als middenvelder van uitzonderlijke klasse, in die hoedanigheid misschien wel een van de besten ter wereld. Maar wat doet de onvolprezen Xavi? Hij laat Frenkie voelen dat hij op het middenveld de voorkeur geeft aan de Spaanse talenten Pedri en Gavi en als Frenkie dan al in de basis start, moet hij tegen zijn natuur in vooral aanvallen op een manier die pijn aan de ogen doet.Xavi miskent het talent van de ex-Ajacied die in normale doen voor de liefhebbers een lust voor het oog is. Ondertussen bewijst Xavi niet de tovenaar te zijn waarvoor menigeen in Barcelona hem zo graag houdt. Frenkie moet het nog even aanzien en dan lekker wegwezen daar in Catalonië. Hij kan volgend seizoen zo terecht bij Ten Hag in Manchester.

Gijsbert Spierenburg