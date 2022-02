Brief 3 ’Niemand voorbereid op pandemie’

Dat de inrichting van onze zorg en de GGD’s niet op orde waren is niet aan hem te wijten. De minister heeft altijd alles in afstemming gedaan met Rutte en iedereen om hem heen. Eerste en Tweede Kamer. Met name de Tweede Kamer had wel wat kritischer mogen zijn. Het hele coronabeleid is uitgevoerd met steun van deze volksvertegenwoordigers. Probleem is dat niemand verantwoordelijkheid durfde nemen. Iedereen was bang om fouten te maken en door kritische vragen te stellen als wappie te worden weggezet. Het op orde brengen van onze zorg en werken aan een systeem waar tegenspraak als constructief wordt gezien in plaats van wappiegedrag is nu onze taak. Dat zijn de punten waar lessen moeten worden geleerd. Dat De Jonge nu kop van Jut is is wel erg makkelijk gedacht en niet terecht.

B. van Dam, Leiden

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: