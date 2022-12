’Oorlog past niet meer in deze tijd’

Hoe is het mogelijk dat in onze moderne tijd een natie, op nog geen 2500 km van ons vandaan, zijn buurland op de meest gruwelijke en meedogenloze manier aan het uitmoorden is? Proberen de bevolking uit te hongeren en dood te laten vriezen is van een misdadige orde waarvan wij dachten dat het in ons werelddeel en huidig wereldbeeld niet meer voor zou komen. Ik kan daar met mijn pet niet bij. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bezochten de Duitsers en de geallieerden elkaar op kerstavond in de loopgraven om gezamenlijk kerstmis te vieren. Wie echter de geschiedenis kent weet dat de winter Ruslands grootste en sterkste wapen is. De winter zal veel slachtoffers maken in Oekraïne.

H.K.P.N. Visser, Gouda