’Pogacar was gewoon sterker’

Deze held verloor in de waaieretappe bijna 1,5 minuut omdat hij geen superteam had zoals Roglic. Vervolgens won hij met aanvallend fietsen in bergetappes tijd terug en kon Jumbo-Visma hem niet kapot rijden met zes man. In de tijdrit sloeg erkend tijdrijder Pogacar hard toe in een eerlijk man tegen man gevecht. Ik gunde het Roglic en Jumbo ook, maar Pogacar was sterker.

B. Visch, Harderwijk