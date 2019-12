’Procedures voor asiel op de schop’

Als we weten dat de illegale vluchtelingen vooral de route Spanje, Balkan, Griekenland en Italië kiezen, dan lijkt het mij goedkoper om de buitengrenzen van het Schengengebied beter te controleren langs die routes vanwaar de illegalen komen. Hongarije heeft al een lang en goed beveiligd hek gebouwd aan de grens met Balkanlanden. Daar is illegaal verblijf strafbaar, zelfs het beschadigen van het hek is strafbaar.

West-Europa heeft een enorme aantrekkingskracht op illegalen en we zouden net als Polen, Tsjechië en Hongarije meer asielzoekers moeten weigeren. Je kunt wel controleren aan de grenzen, maar als we er hier zelf voor zorgen dat asielzoekers kunnen blijven procederen en tal van sociale voorzieningen krijgen, dan houd je die aantrekkingskracht in stand.

De Hongaarse premier Orban zei het goed: Wat illegaal binnen is, eruit. Er moet hier gewoon niets te halen zijn.

Willem van Bentum,

De Meern