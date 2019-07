’Johnson zet toekomst van de Britten op het spel’

De chaos rond de Brexit is het gevolg van het referendum dat de Britten in 2016 hebben gehouden. Het volk kon zich met een simpel JA/NEE antwoord uitspreken over de vraag of zij lid wilden blijven van de EU.

De regering had vooraf beloofd het resultaat van het referendum te zullen respecteren waardoor het een bindend karakter kreeg. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat het volk zich zo heeft laten ringeloren. Een referendum houden over zo’n complex onderwerp, waarvan de voorwaarden en gevolgen nog niet eens bekend waren, is bijna misdadig.

De Europese Unie is er klaar mee en heeft al sinds het einde van de onderhandelingen in november vorig jaar gezegd dat het uittredingsakkoord dat oud-premier Theresa May met de overige lidstaten sloot het best haalbare is. De EU weigert de onderhandelingen te heropenen. Het heeft er alle schijn van dat Boris Johnson nu de toekomst van zijn volk op het spel gaat zetten voor eigen gewin en op basis van aantoonbare leugens.

Henk Versteeg, Nunspeet