’Hoe veilig zijn de stadions?’

De grote vraag is dan ook: hoe kon dit gebeuren? Maar de volgende vraag dient zich ook meteen aan: hoe veilig zijn onze voetbaltempels momenteel? Met nog maar vers in het geheugen de instorting enkel jaren geleden van een deel van de dakconstructie van de Grolsch Veste.

Veel stadions zijn oud en voldoen die allemaal nog wel aan de huidige eisen? Betonrot, metaalmoeheid, bezuinigingen op materiaal en onvoldoende onderhoud zijn zomaar een aantal zaken die bepalend zijn voor de sterkte van de dakconstructies.

We zijn nu wel met de neus op de feiten gedrukt en dit kan alleen maar een follow-up zijn naar een algemeen veiligheidsonderzoek van onze stadions. Want ik kan me levendig voorstellen dat je momenteel niet met een gerust hart op een tribune plaats neemt.

Jan Muijs, Tilburg