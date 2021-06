Brief 3 ’Kerncentrales als oplossing’

Dat de gesubsidieerde houstook behalve enorme milieuschade veroorzaakt door het kappen van vele bossen in het buitenland, zal de rekening op termijn nog worden gepresenteerd door de landen die schadevergoeding gaan eisen voor de kaalslag in hun natuur, die door Nederland is aangericht. Ik denk dat het energiebedrijf Vattenfall beter in haar eigen land, Zweden, bomen kan laten kappen, dan is het zo afgelopen.

Er is maar één oplossing voor de energietransitie, die o.a. door de heer Plasterk uitstekend is verwoord, namelijk het bouwen van kerncentrales, aangevuld met diverse technisch goed onderbouwde aanpassingen.

T. Steenstra, Steenwijk

