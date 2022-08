Brief 3: ’Taiwan-trip Pelosi is statement’

Het Chinese leger is inmiddels al in paraatheid gebracht, waarop de Amerikanen een vliegdekschip die kant op stuurden. Kortom de oorlogsretoriek is weer van stal gehaald.

Maar of we China moeten vertrouwen betwijfel ik. In 1997 werd Hongkong Chinees, met de afspraak dat bewoners de komende 50 jaar hun speciale status zouden behouden. We weten inmiddels hoe dat ervoor staat. Ook Tibetanen en Oeigoeren leggen het tegen hen af en in de Zuid-Chinese Zee worden de laatste jaren met militair vertoon eilanden opgeëist.

Vrije democratieën staan steeds meer onder druk en zullen zich moeten gaan weren willen ze in de toekomst nog bestaansrecht hebben. Een levend bewijs daarvan speelt zich momenteel al in Oekraïne af. Nancy Pelosi maakt hiermee een democratisch statement waar wij - uit zelfbehoud - eigenlijk met z’n allen achter horen te staan.

Mario Verhees, Asten

